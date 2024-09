Mangelnde Ortskenntnisse und viele Baustellen: Busunternehmen entschuldigt sich

Diesen Bus hat RZ-Leserin Christiane Küsters kürzlich zwischen Insul und Schuld im Landkreis Ahrweiler fotografiert. Offenbar war der Fahrer auf einen Feldweg geraten und – beim Versuch zu wenden – spektakulär gestrandet. Die Verkehrsbetriebe Mittelrhein stehen derzeit (wieder einmal) in der Kritik für schlechten Service. Das Unternehmen selbst entschuldigte sich zuletzt in einer Stellungnahme bei den Fahrgästen und verwies auf den Mangel an qualifizierten Busfahrern. Foto: Christiane Küsters