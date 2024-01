Der Laden Loebler's Wurst und Käse in der Hauptstraße 25 in Oberbreisig ist schon eine kleine Institution – nicht nur wegen der Qualität des Fleischs, das althergebracht und ohne Zusatzstoffe in der Region produziert wird, sondern auch wegen der Atmosphäre, die einem Tante-Emma-Laden gleicht. Denn das Plaudern beim Einkauf spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Aber damit ist bald Schluss.