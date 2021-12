Der Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler soll in Zukunft Sache des Kreises werden. Darüber sind sich die Fraktionen im Kreistag einig, der am Freitag zur letzten Sitzung vor der Landratswahl am 23. Januar per Videoschalte zusammenkam. Eine Sitzung, die sich einmal mehr verstärkt dem Thema Wiederaufbau im Ahrtal widmete, aber eben nicht nur.