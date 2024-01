Die schweigende Mehrheit wird laut. Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in Bad Breisig und vor allem am Sonntag in Ahrweiler protestierten Menschen friedlich gegen gegen Antisemitismus und Rassismus und gingen auf die Straße, um für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein beeindruckendes Zeichen zu setzen.