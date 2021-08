Langfristige Begleitung

Plus

Da sein, zuhören, achtsam sein für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen, Hilfe nicht einfach überstülpen, fragen, was an Hilfe und Unterstützung gewünscht und benötigt wird – das sind die Aufgaben der Seelsorger. Nach der Begleitung in der Akutphase, vor allem durch Notfallseelsorger, geht es nun immer mehr um eine längerfristige Begleitung, etwa durch die regulär eingesetzten Personen, aber auch etwa durch die Lebensberatungsstellen und die sozialen Fachdienste der Caritas. In den beiden ersten Wochen nach der Katastrophe waren etwa an der Ahr bis zu 70 Notfallseelsorger zusätzlich zu den Frauen und Männern, die regulär dort eingesetzt sind, ansprechbar. Auf einen Aufruf des Bistums haben sich mehr als 100 Seelsorger aus dem ganzen Bistum bereit erklärt, die Seelsorge an der Ahr in den nächsten Wochen zu unterstützen. Diese werden von einem Koordinierungsbüro angefordert und eingesetzt.