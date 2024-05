Plus Kreis Ahrweiler

Langes Wochenende steht an: Was man im Kreis Ahrweiler unternehmen kann

i Eine Rast mit Weitblick machte diese Wandergruppe aus dem Ahrtal im vergangenen Jahr auf dem Krausberg. Auch viele Einheimische nutzten die vier Tage, um ihre Kondition zu testen. Foto: Jochen Tarrach

Der Mai strotzte in diesem Jahr nur so vor Feiertagen, und so geht er auch mit einem langen Wochenende, nur unterbrochen von einem Brückentag, zu Ende. Für Veranstalter sind diese langen Wochenenden ein gefundenes Fressen. Das merken auch die Menschen im Kreis Ahrweiler. Hier stehen einige Veranstaltungen an. Die Rhein-Zeitung hat einige davon als Ausflugstipps zusammengefasst.