Noch bis zum 6. Dezember nimmt die Kreisverwaltung Bewerbungen für die neu zu besetzende Stelle des Landrates entgegen. Am Mittwochabend wurde amtlich, was bereits länger bekannt ist: Horst Gies holte sich beim CDU-Kreisparteitag in der Kempenicher Leyberghalle die Unterstützung seiner Partei für seine Kandidatur um den vakanten Posten an der Kreisspitze. 114 Mitglieder waren gekommen, 107 stimmten für Gies, drei waren dagegen, vier Stimmen ungültig.