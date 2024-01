Land fördert Neubau in Bad Bodendorf: Grundschule wird mit 200.000 Euro unterstützt

Mit einem Landeszuschuss von 200.000 Euro unterstützt die Landesregierung den Neubau an der Grundschule in Bad Bodendorf. Diese Unterstützung für den Schulträger hat das Bildungsministerium nun auf Nachfrage bekannt gegeben.

Mit einem Landeszuschuss von 200.000 Euro unterstützt die Landesregierung den Neubau an der Grundschule in Bad Bodendorf. (Bad Bodendorf) Foto: picture alliance/dpa/Hannes P Albert/picture alliance/dpa

„Das sind gute Nachrichten für die Schulfamilie vor Ort. Mit den Geldern des Landes kann eine Investition in Lernräume und -umgebung erfolgen, um den Schülerinnen und Schülern weiterhin gute und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für beste Bildung in Rheinland-Pfalz zu bieten“, unterstrich die SPD-Abgeordnete Susanne Müller.

Müller: Schule soll ein Wohlfühlort sein und soll zu Bildungsgerechtigkeit beitragen

„Im Zusammenspiel mit der erneuerten Schulbaurichtlinie, die eine spezifische Schulentwicklung und die Bedürfnisse der Kommunen stärker in den Fokus rückt, wird somit hier vor Ort sowie im ganzen Land der Rahmen geschaffen, um Bildungsangebote kreativ und spezifisch am Bedarf vor Ort ausrichten zu können. Dabei ist auch ein Ziel, dass Schule gerade in diesen Zeiten mit vielen Herausforderungen und Krisenfolgen ein Ort sein kann, der allen Schülerinnen und Schülern die Chance auf einen Wohlfühlort bietet und so auch zu mehr Bildungsgerechtigkeit beiträgt", ergänzt Müller.

Insgesamt werden im aktuellen Schulbauprogramm landesweit 255 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 65 Millionen Euro gefördert. 58 Projekte sind dabei komplett neu in das Programm aufgenommen worden. Über alle Schularten hinweg fließen die Mittel beispielsweise in Um- und Neubaumaßnahmen, Erweiterungen, Sanierungen, Brandschutz oder Barrierefreiheit.

Landesregierung unterstützt mit Schulbauprogramm die rheinland-pfälzische Bildungslandschaft

Zuständig für Bau und Instandhaltung sind in der Regel die Kommunen als Schulträger. Mit dem Schulbauprogramm unterstützt die Landesregierung die kommunale Familie und die rheinland-pfälzische Bildungslandschaft gleichermaßen. red