Beschaulich geht es zu, wenn der Vulkan-Expreß der Brohltalbahn zu seiner Winterreise vom Rhein in die Eifel aufbricht. Am Ziel der etwa einstündigen Fahrt erwartet die Fahrgäste eine Wanderung mit Rast bei Lagerfeuer und Eintopf. Angeboten werden die Winterfahrten sonntags am 21. Januar sowie am 4. und 18. Februar.