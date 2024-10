Kritik am Katastrophenschutz: Kreisfeuerwehrverband ist Fürsprecher der Feuerwehrleute

Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur (BKI) Michael Zimmermann aus Rolandswerth ist nach etwas mehr als sechs Jahren im Amt zum 31. Oktober 2024 von seiner Aufgabe an der Spitze der Feuerwehren im Kreis Ahrweiler zurückgetreten. Er war für zehn Jahre in das Amt gewählt worden und damit Chef von rund 2100 aktiven Blauröcken in 91 Wehren.

Zu seinem Nachfolger im Amt wurde Frank Linnarz aus Altenahr vom Kreisausschuss nach Anhörung der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren bestätigt. Der BKI ist generell bei der Kreisverwaltung angestellt und hat die höchste feuerwehrtechnische Dienststellung im Landkreis inne.

Persönliche Gründe führten zu diesem Schritt

Diese überraschende Nachricht wurde am Rande der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Ahrweiler am Freitag in Grafschaft-Gelsdorf bekannt. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte der 55-jährige Zimmermann, dass es persönliche Gründe gewesen seien, die ihn zu diesem ungewöhnlichen Schritt bewogen hätten.

Nach seinem Rücktritt wird er nun als Dozent an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz, vormals Landesfeuerwehrschule, in Koblenz arbeiten. Den Feuerwehren des Kreises Ahrweiler wird er aber als Mitglied erhalten bleiben. So gehört Michael Zimmermann weiterhin der Freiwilligen Feuerwehr Rolandswerth sowie einer Fachgruppe der Feuerwehr in Ahrweiler an.

„Ich sage heute Auf Wiedersehen in der Runde des Kreisfeuerwehrverbandes. Bleibt gesund und haltet zusammen, denn Feuerwehr ist Teamarbeit.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Michael Zimmermann.

Die endgültige Entpflichtung von Zimmermann und die Verpflichtung seines Nachfolgers Linnartz sind für Montag, 4. November, vorgesehen. Bis dahin soll auch die Position des neuen stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteurs besetzt sein. Diese hatte bisher Linnartz inne.