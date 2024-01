Kreisverwaltung Ahrweiler mahnt erneut: Ablagerungen an der Ahr vermeiden

Aufgrund der momentan erhöhten Wasserstände an Rhein, Ahr und vielen Bächen sowie den seit der Flutkatastrophe veränderten Uferbereichen weist die Kreisverwaltung zum wiederholten Mal darauf hin, dass Ablagerungen an Gewässerrändern die Gefahr von Treibgut erhöhen.

Dies hätten die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb sei es wichtig, die Gefährdung durch Treibgut und dessen Anlagerung an Engstellen im Flusslauf, sogenannte Verklausungen, weitestgehend zu minimieren.

Die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung appelliert an alle Bürger, die Flächen an den Gewässerrändern von jeglichem Material freizuhalten, das bei einer Überflutung abtransportiert werde und zu Verklausungen führen könne. Dies sei mit Blick auf eine effiziente und nachhaltige Hochwasser- und Starkregenvorsorge und für einen wirksamen Schutz der Anrainer an Gewässern unerlässlich.

Nicht nur Holz treibt weg

Als Treibgut oder auch Schwemmgut bezeichnet man Gegenstände, die auf der Wasseroberfläche schwimmen und dadurch ungewollt mitgeschwemmt werden. Hierbei handelt es sich erfahrungsgemäß nicht nur um Frisch- und Totholz des gewässernahen Bewuchses, sondern auch um alle im Überschwemmungsgebiet gelagerten Güter, wie beispielsweise Baumaterial aller Art, Anhänger, Maschinen oder Feuerholz, aber auch Laub und Müll. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, von der nicht nur die Ahr selbst, sondern auch zahlreiche Nebengewässer betroffen waren, habe nachdrücklich gezeigt: Autos, Campingwagen, Gastanks und Holz aller Art hatten sich vor den Brücken zu Dämmen aufgestapelt und so den Durchfluss der Ahr massiv eingeengt. Dies habe unter anderem zu einem starken und schnellen Anstieg der Wasserstände oberhalb dieser Verklausungen geführt.

Präventiv tätig werden

Darüber hinaus wird seitens der Unteren Wasserbehörde darum gebeten, dass unmittelbare Gewässeranlieger präventiv tätig werden. So müssen zum Beispiel Bäume, die in ein Gewässer gefallen sind oder hineinzufallen drohen, vom Grundstückseigentümer entfernt oder zumindest gesichert werden. Dadurch können Verklausungen bereits im Vorfeld verhindert werden, so der Kreis. red