Plus Kreis Ahrweiler Kommunen zur Bezahlkarte für Asylbewerber: Behörden sehen's positiv, die Caritas nicht Von Silke Müller i Die Bezahlkarte für Asylanten: In Teilen von Deutschland ist sie bereits eingeführt worden. Foto: Bodo Schackow/dpa Lesezeit: 2 Minuten Manche Städte, etwa Hannover oder Hamburg, sowie weitere Landkreise haben die Bezahlkarte für Asylsuchende bereits eingeführt. Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat jüngst mehr Tempo bei der Einführung einer solchen Karte gefordert. Wie aber stehen die Kommunen im Kreis Ahrweiler dazu? Die RZ hat nachgefragt.

So viel vorweg: Was die Bezahlkarte betrifft, scheint Rheinland-Pfalz noch ganz am Anfang zu stehen. Denn den befragten Verwaltungen fehlt es derzeit schlichtweg an Informationen. „Aktuell sind bisher nur die zwischen Bund und Land vereinbarten Rahmenbedingungen und Mindeststandards für die Bezahlkarte bekannt. Somit ist noch nicht absehbar, wann und wie ...