Die ersten Listen der Parteien stehen, die Suche nach Kandidaten für die Ämter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher, Orts- und Stadtbürgermeister hat begonnen und auch der Wahlkampf läuft an: Am 9. Juni steht die nächste Kommunalwahl im Kreis an. Doch wie sieht es mit dem Engagement in den Parteien aus? Beinahe alle von ihnen haben in den vergangenen Jahren sinkende Mitgliedszahlen verbuchen müssen. Wie es im Kreis Ahrweiler aussieht, hat die RZ erfragt.