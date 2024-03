Plus Galenberg

Kommunalwahl 2024: In Galenberg hört Reinhold Schmitz als Ortschef auf

Von Hans-Josef Schneider

i Der geplante Parkplatz und eine Garage sind auf dem abgebildeten Gelände vorgesehen. Fotos: Hans-Josef Schneider Foto: Hans-Josef Schneider

Nun auch Reinhold Schmitz, der nicht mehr länger Ortsbürgermeister sein will. Nachdem Elisabeth Dahr in Oberdürenbach und Christoph Stenz in Brenk ihren Abschied vom Amt angekündigt hatten, zog jetzt der Galenberger Ortschef nach. „30 Jahre im Gemeinderat, fünf Jahre als Beigeordneter und zwei Jahrzehnte als Bürgermeister sind genug“, gab er als Grund an. Es scheint auch schon einen potenziellen Nachfolger zu geben.