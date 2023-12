Es duftet intensiv in der Küche der Knappschaftsklinik in Bad Neuenahr. In einem Bottich simmert die Gemüsebrühe. Sie wird frisch zubereitet. Kein Einsatz von Instantpulver, keine bequemen Convienceprodukte, keine Zusatzstoffe – das gehört zum Ernährungskonzept der Klinik. Mit Sören Oehler steht hier ein Küchenchef am Herd, der Spaß daran hat, Patienten auf einen gesunden Geschmack zu bringen.