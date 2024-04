Plus Sinzig

Knappes Votum im Sinziger Stadtrat: Grüne Oase in der City soll kommen

Von Silke Müller

i Wo früher die Häuser in der Bachovenstraße 23–25 in Sinzig standen, soll ein Park gestaltet werden. Foto: Silke Müller

Lange waren sie ein Schandfleck in der Sinziger Innenstadt: die Häuser in der Bachovenstraße 23–25 in der Nähe des Kirchplatzes. Mittlerweile sind sie der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Was aber tun mit dem so gewonnenen Areal? Eine Entscheidung darüber hat nun der Stadtrat gefällt – mit einem denkbar knappen Votum.