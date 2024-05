Plus Königsfeld

Kita in Königsfeld schon im Vollbetrieb: Bedarf an Plätzen bleibt groß

Von Hans-Josef Schneider

i Seit Ostern läuft die „Flohkiste“ in Königsfeld auf Vollbetrieb, die Einweihung des Erweiterungsbaus erfolgt am 30. Juni. Foto: Hans-Josef Schneider

Am 30. Juni ist es endlich geschafft: An jenem Sonntag wird in Königsfeld der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte (Kita) Flohkiste offiziell eröffnet und eingeweiht. Im Vollbetrieb ist die Einrichtung bereits seit Ostern.