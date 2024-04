Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kirchenmusiker ist in Ahrweiler noch ohne Kirchenorgel, hat aber viele Ideen

i Noch steht die Orgel in der St.-Laurentius-Kirche in Ahrweiler für den Kirchenmusiker Thomas Schnorr nicht zur Verfügung. Eine Plastikhülle soll sie vor dem Baustaub schützen. Foto: Beate Au

Es riecht nach feinem Staub in der St.-Laurentius-Kirche in Ahrweiler. Die Fischer-Krämer-Orgel ist zum Schutz sorgfältig in Plastikplanen verpackt. Wann Thomas Schnorr, der neue Kirchenmusiker und Dekanatskantor in Bad Neuenahr-Ahrweiler, auf ihr spielen kann, ist ungewiss. Er muss sich in Geduld üben. Trotzdem hat er sich viel vorgenommen an seinem neuen Arbeitsplatz im Ahrtal.