Kinder hatten Spaß: Osterschießen des BSC Adenau wieder mit guter Beteiligung

Mit seinem traditionellen Osterschießen konnte der Biathlon-Sport-Club (BSC) Adenau wieder viele Besucher zum Schießstand locken. 3000 bunte Ostereier, viele Sachpreise und 45 Ehrenpreise waren in diesem Jahr zu gewinnen.

Die Sieger des Osterschießens in Adenau haben sich zum Gruppenfoto versammelt. Foto: Brigitte Arenz

Bei gutem Wetter waren sehr viele Besucher trotz Baustelle und Sperrung in der Wimbachstraße gekommen. Mit fast 200 Teilnehmern konnte der BSC erneut eine hohe Teilnehmerzahl erreichen. Vorsitzende Manuela Weinand strahlte entsprechend bei der abschließenden Siegerehrung und dankte den teilnehmenden Nachbarvereinen aus Daun und Niederzissen, den Stammgästen vom Wanderklübchen Adenau, den vielen übrigen Gästen sowie den zahlreichen Helfern und Teilnehmern aus dem BSC Adenau.

Auch Stadtbürgermeister war dabei

Auch Stadtbürgermeister Arnold Hoffmann und Sportkreisvorsitzender Fritz Langenhorst nahmen erfolgreich am Wettkampf teil. Das Adenauer Stadtoberhaupt belegte am Ende Rang zwei mit dem Luftgewehr (LG) in der Gästeklasse. Der Sportkreisvorsitzende überraschte mit Rang sechs im Kleinkaliber (KK)-Schießen.

Großen Andrang gab es nach Angaben des Vereins beim Laserschießen der Kinder unter zwölf Jahren auf die Red Dot Ringscheibe. Sportlich gab es spannende Wettkämpfe sowohl im KK-Schießen, mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole.

Die Siege

Bei den Sportschützen nutzten die Vereinsmitglieder des BSC Adenau ihren Heimvorteil. Bernhard Brischwein siegte vor Claudia Metz-Schmitt im KK-Schießen. Mit dem Luftgewehr war Gerd Stenzel der Beste vor Robert Korden. In der Jedermann-Klasse war es Gerd Bongart aus Honerath, der vor Stadtbürgermeister Arnold Hoffmann die LG-Disziplin gewinnen konnte. Thorsten Radermacher (Wimbach) schoss sich mit dem KK auf Platz eins. Rang zwei ging an Andre Schirmer aus Adenau. Patrizia Esch (Quiddelbach) siegte beim Damen-LG-Wettbewerb. Im KK-Schießen hatte Katharina Jäger aus Wimbach die Nase vorn. In den Jugendklassen hieß die Siegerin Kim Köster vom BSC sowohl im KK-Wettbewerb als auch mit dem Luftgewehr.

Marie Schmitz aus Honerath war die beste Gäste-Nachwuchsschützin. Bei den inaktiven BSC-lern siegte Bernd Eisbach mit dem KK wie im Vorjahr wie auch Norbert Klein mit dem Luftgewehr. Mit der Luftpistole konnte Stefan Weinand wieder einmal den Osterpreis gewinnen. Tagessieger mit dem Lasergewehr war Nico Schmitz vor David Koch und Emanuel Sebastian. Von den Gäste-Kindern zielten Marie Schmitz, Mia Bongart (beide Honerath) und Antonia Stratmann (Adenau) am besten. red