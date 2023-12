Wie Frank Linnarz, Wehrleiter der VG Altenahr, am Freitagnachmittag mitteilt, war in der Nacht in Berg-Krälingen ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Dabei hatten die Bewohner Glück im Unglück, den den herbeieilenden Feuerwehrleuten ist laut Linnarz gelungen, zu verhindern, dass die Flammen auf das ganze Haus übergreifen. Die Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet.