Keine Strecke für Fahrrad- und Motorradfahrer: Stadtrat lehnt Antrag des AAC in nicht öffentlicher Sitzung ab

In Bad Neuenahr wird es keinen Fahrrad- und Motorrad-Trial geben. Der Stadtrat hat in einer nicht öffentlichen Sitzung den Antrag des AAC auf Errichtung einer solchen Sportstätte abgelehnt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zur Begründung führt der Stadtrat mangelnde Sicherheit neben dem Schießstand auf der Bengener Heide, hohe Genehmigungskosten und Lärm an.

Trial ist eine Sportart, die immer mehr Anhänger findet. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Geschicklichkeit, die richtige Strategie und auch etwas Mut. Der Ahr-Automobil-Club Bad Neuenahr möchte nun auch den Trial-Sport verstärkt in sein Angebot aufnehmen. Die notwendigen Trial-Motorräder werden über den ADAC Mittelrhein gestellt. Foto: Frank Kaiser Trial

Die Enttäuschung der Familien, die hinter dem Antrag des AAC stehen, ist groß. Ein Jahr lang habe man an einem Konzept gearbeitet, um Kindern und Jugendlichen Trial-Sport in Bad Neuenahr zu ermöglichen. Das Konzept wurde allen Stadtratsfraktionen vorgestellt und deren Wünsche und Anmerkungen aufgenommen. Der Verein legte sich in seinem Konzept auf kein konkretes städtisches Grundstück fest, sieht aber eine erfolgsversprechende Option auf der Bengener Heide.

Unverständnis aus Sicht des Vereins

Die Antragsteller können die Argumente des Stadtrats nicht nachvollziehen. Wenn von einem Schießstand ein Sicherheitsrisiko ausgehe und die Verwaltung dies wisse, dann handele sie fahrlässig und gefährde heute bereits Menschen auf der Bengener Heide, schreiben sie in einer Presseerklärung. Auch das Kostenargument sei nicht belastbar, denn die Frage, ob Verwaltungskosten entstehen und angemessen seien und ob der AAC und seine Unterstützer diese gegebenenfalls tragen können, wurde gar nicht gestellt. Letztlich sei auch das Lärmargument an den Haaren herbeigezogen, denn Trial-Motorräder sind zulassungsfähig, also leise. Weder Trial-Fahrräder noch elektrobetriebene Trial-Motorräder erzeugen wahrnehmbare Geräusche.

Der Bürgermeister stand für ein Gespräch zu dem Jugendprojekt des AAC nicht zur Verfügung. Nur FBL und FDP äußerten sich positiv. Die Verwaltung habe im Verborgenen und in nicht öffentlichen Sitzungen agiert, kritisiert der Verein. Das „Benefiz Trial Camp für flutbetroffene Kinder und Jugendliche aus dem Ahrtal“ des AAC Bad Neuenahr mit mehr als 25 Kindern und Jugendlichen wurde nur von der FBL besucht – alle anderen Fraktionen und der Bürgermeister hatten keine Zeit sich vor Ort ein Bild vom Jugend-Trial-Sport zu machen. Wenn sich bei der nächsten Kommunalwahl neue politische Konstellationen ergeben, wird der AAC den Antrag erneut stellen. Mit ein wenig gutem Willen sei das Konzept in Bad Neuenahr umsetzbar, ist der Verein überzeugt. red