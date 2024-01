Kabarett und Musik zum Jahresstart: In Lantershofen heißt es wieder „Jazz ohne Stress“

Das Jahr 2024 beginnt in Lantershofen mit einem kulturellen Doppelschlag. So gibt es politisches Kabarett, aber auch Jazzmusik zu erleben.

Das John Goldsby Trio stammt direkt aus dem Herzen der legendären WDR Big Band. Foto: Frank Wiesen

Am Freitag, 5. Januar, gibt es ab 20 Uhr auf der Bühne im Winzerverein politisches Kabarett zu erleben. Leichte Kost wird dabei nicht zu hören sein, den zu Gast ist einer der bissigsten politischen Kabarettisten des Landes, René Sydow mit seinem aktuellen Programm „In ganzen Sätzen“: die Alten jammern, die Jungen tweeten, die Woken gendern, die Assis prollen, die Rechte spaltet, die Linke auch. Nur die Klugen sind verstummt. Damit ist jetzt Schluss, heißt es im Pressetext.

Kabarett darf neben Satire auch einiges

Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist spricht nun an und aus, was in unserer Sprache und Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird. Er seziert Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Tickets sind ab 18 Euro unter erhältlich.

Musiker auf Weltniveau treten auf

Tags darauf heißt es zum 19. Mal „Jazz ohne Stress.“ Instrumental geprägt, bietet der Abend am 6. Januar ab 20 Uhr Musiker auf Weltniveau, New Yorker Feeling und ein Konzerterlebnis für alle Jazzliebhaber. Mit einem ersten Set wird das Trio „Trey“ den Abend eröffnen. Gitarrist Bastian Ruppert, Bassist Caspar van Meel und Schlagzeuger Dominic Brosowski kennen einander aus unterschiedlichsten Konstellationen und sind seit einem Jahrzehnt aufeinander eingespielt. Den Höhepunkt des Abends bildet eine Triobesetzung rund um den New Yorker Bassisten John Goldsby. Das John Goldsby Trio stammt direkt aus dem Herzen der legendären WDR Big Band. Mit Billy Test am Klavier und Hans Decker an den Drums gehören die drei Musiker zu den meistbeschäftigten Jazz-Rhythmusgruppen der Welt. Das Trio zeigt eine unheimliche Hellsichtigkeit. Goldsby sieht sein Album, „Segment“ mit Dekker und Test als „den Höhepunkt von vier Jahrzehnten im Jazzgeschäft.“

Jonas Röser, Begründer der Konzertreihe, freut sich auf ein echtes Highlight in 2024. „Die WDR Big Band gehört zu den besten Big Bands der Welt. Die Rhythm Section als geschlossenes Trio erleben zu dürfen, lässt auch ein Veranstalterherz höherschlagen“, so Röser. red

Tickets sind ab 20 Euro unter www.kulturlant.de, bei den üblichen Vorverkaufsstellen sowie bei Ticket-Regional und Eventim erhältlich.