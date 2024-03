Plus Bonn

Kabarett in der Keramikabteilung: Die Distel ergründet in Bonn das Hinterzimmer der Macht

Von Thomas Kölsch

i Kabarett vom Feinsten im stillen Örtchen: Jens Eulenberger (von links), Caroline Lux und Timo Doleys. Foto: Thomas Kölsch

Die wichtigen Geschäfte werden nicht in Konferenzräumen und Sitzungssälen gemacht – das ist die erste Regel in der Politik. Wer etwas erreichen will, der muss ins geheime Hinterzimmer der Macht gehen, an jenen Ort, wo seit jeher gnadenlos beschissen und verarscht wird und wo irgendwann jeder mal die Hosen runterlassen muss: aufs Klo.