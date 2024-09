Eckendorf

K 34 bei Eckendorf war nach Unfall am Mittwochabend gesperrt: Fünf Personen verletzt

i Zwei Autos sind auf der K 34 bei Eckendorf am Mittwochabend zusammengestoßen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Grafschafter Feuerwehr wurde am späten Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall am Ortsausgang Eckendorf in Fahtrichtung Vettelhoven alarmiert.