Plus Glees Jetzt sind Kredite nötig: Neubaugebiet „Zisser Berg II“ belastet Gleeser Haushalt stark Von Martin Ingenhoven i Viel mehr als ein Feldweg ist der Keltenweg in Glees nicht. Jetzt sind 50.000 Euro Planungskosten für den Erstausbau veranschlagt. Der Weg soll künftig als Zufahrt zum neuen Baugebiet dienen. Foto: Martin Ingenhoven Es ist kein zufriedenstellender Haushaltsvorschlag, den Ortsbürgermeister Manfred Hürter dem Gleeser Gemeinderat vorlegt. Doch am Ende herrscht nach teils emotionaler Diskussion Einstimmigkeit darüber, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – und der ist geprägt von weiteren hohen Investitionen in das Neubaugebiet „Zisser Berg II“, wo jetzt die Erschließungsarbeiten begonnen haben. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits in den Vorjahren hatte die Ortsgemeinde hohe Investitionen getätigt. So musste im Jahresabschluss 2022 ein Betrag von rund 53.000 Euro den liquiden Mitteln entnommen werden. Das Jahr 2023 war geprägt von Investitionen in den örtlichen Kindergarten sowie von hohen Kosten für Grundstückskäufe am Zisser Berg. Für das vergangene Jahr ...