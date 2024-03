Nürburg

Infotreffen zu Leader: Was in der Region Osteifel-Ahr passiert

i Rund 100 Menschen sind zu der Veranstaltung nach Nürburg gekommen, um sich über Projekte zur Aufbesserung des ländlich en Raums in der Region Osteifel-Ahr zu informieren. Dabei wurden auch zahlreiche Beispiele und Förderungsmöglichkeiten vorgestellt. Foto: Theresa Göbel/Sweco GmbH

Unter dem Motto „Leader in Aktion: Region gestalten“ fand am vergangenen Montag in der Graf-Ulrich-Halle in Nürburg eine öffentliche Informationsveranstaltung der Leader-Region Osteifel-Ahr statt. Über 100 Gäste aus der Region versammelten sich, um einen Einblick in die geförderten Projekte sowie die zukünftigen Initiativen in der Region zu erhalten und zu erfahren, wie sie an der Gestaltung der Region teilhaben können.