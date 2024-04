Plus Kreis Ahrweiler

In den Rathäusern laufen die Vorbereitungen für den 9. Juni: Wird es genügend Wahlhelfer geben?

Von Silke Müller

i Überall in den Verwaltungen wie auch im Rathaus in Sinzig laufen die Vorbereitungen für die Wahlen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, rücken näher. Immer mehr Parteien und Gruppen stellen bereits ihre Kandidaten auf. Aber gibt es genug Wahlhelfer? Und was bedeuten überhaupt die Wahlen für die Arbeit in den Verwaltungen? Die RZ hat nachgefragt.