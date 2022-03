Eine versteckt im Wald liegende Immobilie in allerbester Aussichtslage nahe dem bekannten Rolandsbogen bei Rolandswerth, ein Arzt aus Köln als Besitzer, der sich als Kunstmäzen versteht, eine in weiten Teilen unter Naturschutz gestellte sensible Naturlandschaft, bereits genehmigte Bauanträge und weitere Planungen, dazu argwöhnische Nachbarn: Das ist die Gemengelage am Humboldtturm. Was ist dort los?