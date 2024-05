Bad Breisig

Identität erst unklar: Mann stirbt in Bad Breisiger Römerthermen

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit der Aufklärung eines recht ungewöhnlichen Todesfalls zu tun: Ein Mann war am Montag, 29. April, gegen 18 Uhr in den Bad Breisiger Römerthermen gestorben. Wer der Tote war, blieb vier Tage lang unklar.