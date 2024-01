Dernau

Holocaust-Gedenktag: Jüdischer Friedhof in Dernau soll besser sichtbar werden

Knapp 30 Menschen aus dem Ahrtal waren der Einladung der SPD Ortsvereine Kalenborn und Mittelahr gefolgt und fanden den Weg zum jüdischen Friedhof in Dernau, das dritte Mal in Folge zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Der Friedhof gehört zur Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz.