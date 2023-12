Holger Queck musiziert in Bad Breisig: Klavierkonzert am Neujahrstag

Holger Queck gibt am Neujahrstag, 1. Januar, um 15 Uhr ein Klavierkonzert unter dem Titel „Schön ist es auf der Welt zu sein“ zur Begrüßung des neuen Jahres im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig.

Holger Queck musiziert am Neujahrstag in Bad Breisig. Foto: Ram Ganesh

Der Pianist erfreut mit bekannten Liedern am Klavier, am Akkordeon und mit seiner vielseitigen Stimme das Publikum. Das wird ein Nachmittag mit mitreißenden Melodien aus der Welt der Klassik und des Musicals, aber auch mit bekannten Liedern wie „Guten Morgen, Sonnenschein“, „Marina“, „Im Wagen vor mir“ und „New York, New York“, teilt das Forum Kultur Bad Breisig in einer Pressemeldung mit.

Außerdem kommen Lieder von Roger Cicero und Jamie Cullum zu Gehör. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Informationen zum Klavierkonzert gibt es im Hotel Rhein-Residenz unter Telefon 02633/473.526 oder bei Bernd Lang vom Forum Kultur per E-Mail an mail@berndlang.de.