Hoher Besuch im Ahrtal: Weinmajestäten entdecken vielfältige Weinbauregion

Die deutsche Weinkönigin Eva Brockmann und Weinprinzessin Jessica Himmelsbach nahmen an einem abwechslungsreichen Programm teil, das die Vielfalt der Winzer und Ahrweine repräsentierte. Später stieß auch die Dritte im Bunde, die deutsche Weinprinzessin Lea Baßler, dazu.

„Gern haben wir den deutschen Weinmajestäten die Kulturlandschaft des Ahrtals, die Weine und die Persönlichkeiten hinter den Weinen vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei natürlich auch die Fortschritte im Wiederaufbau des Weinbaugebiets“, so Carolin Groß, Referentin Ahrwein, die die Gäste gemeinsam mit Mitarbeiterin Gina Cremer begleitete. Auch Ahrweinkönigin Katja Hermann und Ahrweinprinzessin Merle Kurth waren bei einigen Programmpunkten dabei.

Neue Wege im Weinanbau

Zum Auftakt besuchten die Weinmajestäten die Dagernova Weinmanufaktur, wo Kellermeister Kevin Bertram die Genossenschaft vorstellte. Im Weingut Adolf Schreiner in Rech führten Adolf und Simon Schreiner, die vierte und fünfte Generation des Weinguts, durch den Betrieb. Marcus Noack, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Altenahr, war ebenfalls zu Gast und lud zum Eintrag ins Goldene Buch ein.

Beim Mittagessen trafen Eva Brockmann und Jessica Himmelsbach im Weingut Kloster Marienthal sowohl Weinbaupräsident Hubert Pauly als auch Franz-Josef Schäfer, den Kreisvorsitzenden des Bauern- und Winzerverbands. Beide berichteten über den Wiederaufbau von Weinbergflächen nach der Flut und von der aktuellen Diskussion rund um die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln im Weinberg. Am Nachmittag begegneten die Weinmajestäten einer ihrer Vorgängerinnen im Amt, Julia Bertram (Deutsche Weinkönigin 2012/13) in deren Weingut Bertram-Baltes. Dabei durfte auch ein Besuch bei den betriebseigenen Schafen nicht fehlen, die laut Bertram die Weinberge durch das Abfressen von Grün und unerwünschten Trieben besonders gut pflegen.

Schmucke Weingüter und besondere Tiere

Am zweiten Besuchstag führten Peter und Tanja Lingen mit ihrem Sohn Jan durch den Keller und die frisch sanierte Vinothek ihres Weinguts. Bürgermeister Guido Orthen begrüßte Eva Brockmann und Jessica Himmelsbach seitens der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und lud zum Eintrag ins Goldene Buch ein. Im Weingut Burggarten, seit 2019 VDP-Weingut, kredenzte Kellermeister Paul-Michael Schäfer mit Simona Kruse bei einer Kellerführung Große Gewächse.

Nach dem Mittagessen im Restaurant „Billas Novelle“ in Bad Neuenahr ging es in den Kurpark, wo Architekt Constantin Ullmann das Bauprojekt der neuen Kurparkliegenschaften mit Konzerthalle und Haus des Gastes erläuterte. Beim anschließenden Stopp im Weingut Maibachfarm stellten Marius Schäfer und Marko Dejanovic das neun Hektar große ökologische Weingut vor. Auch den Hoftieren, Schafen, Alpakas und Eseln, stattete die Delegation einen Besuch ab.

Ahrtal überzeugt Weinmajestäten

Freitags nahm Betriebsleiter Alexander Müller vom Ahrweiler Winzerverein die Majestäten mit in die Weinlagen bei Ahrweiler und präsentierte ausdrucksstarke Spätburgunder von den nährstoffreichen Grauwackeböden rund um die mittelalterliche Altstadt. Von dort ging es zur Dokumentationsstätte Regierungsbunker, wo Gästeführerin Marlies Blumenthal die Weinmajestäten bei einer Führung in die Zeit des Kalten Krieges versetzte. Zum Abschluss kehrte das deutsche Wein-Trio im Winzerhof Körtgen ein.

Weinkönigin Eva Brockmann und ihre Prinzessinnen Jessica Himmelsbach und Lea Baßler zeigten sich begeistert von den Schönheiten des Ahrtals und den Besonderheiten der Weinproduktion an der Ahr. Sehr beeindruckt waren sie vom Engagement der Winzer, Weingüter und Genossenschaften im Wiederaufbau. In allen Weingütern suchten sie den direkten Austausch mit den Akteuren, um national und international als authentische Botschafter für das Ahrtal auftreten zu können. Abschließend resümierte Eva Brockmann: „Ich finde die Menschen an der Ahr und vor allem ihre Einstellung faszinierend. Der Zusammenhalt in der Region ist sofort spürbar und die Herzlichkeit und Offenheit, mit der wir aufgenommen wurden, fühlte sich sehr familiär an.“ red