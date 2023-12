Hochwasser am Rhein: Fährbetrieb zwischen Remagen-Kripp und Linz ab Mittwoch wieder freigegeben

Die Auto- und Personenfähre zwischen Remagen-Kripp und Linz nimmt ihren Betrieb an diesem Mittwoch ab 10 Uhr wieder auf.

Die Fähre Linz-Remagen Foto: Sascha Ditscher Archiv

Dank sinkender Pegel sei die Überfahrt ab Mittwochmorgen wieder möglich. Dies geht aus einer EVM-Pressemitteilung hervor. „Der Pegel bei Andernach liegt dann wieder unter der kritischen Marke und damit für unseren Fährbetrieb im grünen Bereich“, erklärt Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH, in der Mitteilung. Er fügt an: „Wir können unsere Kunden also wieder wie gewohnt sicher übersetzen.“ Nutzer der Personenfähre zwischen Remagen und Erpel müssen sich derweil noch gedulden. Hier könne der Fährbetrieb erst wieder freigegeben werden, wenn der Pegel bei 5,70 Meter mit fallender Tendenz liege.