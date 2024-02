Hochschule Remagen als Gastgeber: „Jugend forscht“ präsentiert sich

Die Hochschule Koblenz ist am Montag, 19., und Dienstag, 20. Februar, Gastgeberin der Regionalwettbewerbe von „Jugend forscht“. An ihren Standorten in Koblenz und Remagen werden die beiden größten Regionalwettbewerbe in Rheinland-Pfalz ausgerichtet.

RheinAhrCampus Remagen Foto: Christian Koniecki

Die Veranstaltungen, die Schülern aus den Schulen der Region die Möglichkeit bietet, ihre wissenschaftlichen Projekte einem breiten Publikum zu präsentieren, sind am Nachmittag auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich.

„Wir freuen uns über die gestiegenen Anmeldezahlen mit mehr als 150 Projekten über beide Standorte hinweg“, betont der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Karl Stoffel. Am Montag, 19. Februar, öffnet der Campus Koblenz von 14 bis 16 Uhr seine Türen für Besucher. Sie können 86 innovative Projekte aus den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Physik, Technik, Mathematik, Informatik sowie Geo- und Raumwissenschaften erleben, die von einer hochkarätigen Jury aus Wissenschaft und Lehre bewertet werden.

„Wir freuen uns über die gestiegenen Anmeldezahlen mit mehr als 150 Projekten über beide Standorte hinweg. Prof. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule

Parallel dazu bietet ein Begleitprogramm Einblicke in innovative und kreative Studiengänge und Forschungsmöglichkeiten an der Hochschule Koblenz. Ob Vorführungen im Hochspannungslabor, Physik-Experimente zum Staunen oder Einblicke in 3D-Druck, Sensorik und Robotik: Gäste haben allerhand Gelegenheit, in die Labore und Forschungsaktivitäten der Hochschule reinzuschnuppern.

Schülerprojekte und Handwerkskammer dabei

Das Ada-Lovelace-Projekt, die Feriencamps und die Kinder-Uni geben Einblicke in ihr Wirken. Die Handwerkskammer Koblenz (HWK) zeigt anhand spannender Anwendungsmöglichkeiten von VR-Brillen Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) auf, und der Vortrag des Mathezirkels der Uni Koblenz wirft ein ganz neues Licht auf das wenig kreative Image der Mathematik. Organisiert wird die Veranstaltung von Wettbewerbsleiter Helmut Meixner, Lehrer am Martinus-Gymnasium in Linz.

Schülerprojekte live erleben

Am Dienstag, 20. Februar, ist der Campus Remagen Gastgeber für den Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“. Auch hier können Besucher von 13 bis 16 Uhr faszinierende Experimente erleben und die Arbeiten talentierter Jungforscher bewundern. Die Veranstaltung in Remagen bietet ebenfalls ein spannendes Begleitprogramm und die Möglichkeit, mehr über Mint-Förderung und Karrieremöglichkeiten zu erfahren.

„Bereits seit 2006 übernimmt der Campus in Remagen die Patenschaft für den Regionalwettbewerb“, erläutert der Patenbeauftragte vom Fachbereich Mathematik und Technik, Prof. Matthias Kohl, der den Wettbewerb gemeinsam mit Wettbewerbsleiterin Christiane Dietz-Keuchel vom Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz betreut. An die 70 Projekte werden am Campus präsentiert. „In diesem Jahr haben wir ganz besonders viele Projekte, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit befassen“, erklärt der Physik-Professor, der auch Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule Koblenz ist. Von der KI-gestützten Mülltrennung, über Plastikeinsparungen mithilfe von Bienen bis hin zu innovativen Methoden zur Energiegewinnung seien die Ideen der Jungforscher wieder sehr zukunftsgerichtet.

Hochschule engagiert sich

„Die Hochschule Koblenz ist stolz darauf, die Patenschaften für die Regionalwettbewerbe von Jugend forscht zu übernehmen und damit die Förderung junger Talente im naturwissenschaftlich-technischen Bereich weiter voranzutreiben“, betont die Vizepräsidentin für Forschung an der Hochschule Koblenz, Antje Liersch. Die Professorin für Werkstoffkunde und Strukturkeramik ist auch Projektverantwortliche für das Ada-Lovelace-Projekt der Hochschule an den Standorten Koblenz und Höhr-Grenzhausen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Mädchen und Frauen für Mint-Studiengänge und -Berufe zu begeistern.

Auch der Verein Stiftung Jugend forscht fördert junge Menschen in den Mint-Bereichen. Der Wettbewerb bietet Schülern die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen und Projekte zu präsentieren und von einer Expertenjury bewerten zu lassen. Die besten Arbeiten jedes Fachgebiets werden im Rahmen der Abschlussveranstaltungen ab 16 Uhr prämiert. Die Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen an den Landeswettbewerben teil. red