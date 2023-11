Burgbrohl

Himmlische Nacht der Stimmen: Tenöre gastieren in Burgbrohl

Eine musikalische Konzertreise, die sogenannte Nacht der Tenöre, findet am Sonntag, 7. Januar, in der Kaiserhalle in Burgbrohl statt. Beginn der Veranstaltung in der Wilhelm Bell Straße ist um 18 Uhr.