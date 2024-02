Von einem Lied der Beatles inspiriert war der Karnevalsumzug der Närrischen Landskroner am Samstag in Heimersheim: „All you need is en Alaaf“. Straßenkarneval der Superlative wurde hier geboten mit 42 bunten Gruppen, mehr als 120 ideenreich ausstaffierten Einzelpersonen und zahlreichen großen Zugwagen.