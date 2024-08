Plus Sinzig Heftige Debatte um neues Leitbild: Warum Sinziger Rat vorgestellte Version in den Fachausschuss verweist Von Silke Müller i Der Kirchplatz, ein zentraler Platz in Sinzig: Hier finden Feste und der Wochenmarkt statt. Auch das Stadtleben ist den Sinzigern wichtig, die sich an der Entwicklung des Leitbilds beteiligt haben. Foto: Silke Müller Wer demnächst Post von der Stadt Sinzig erhält, wird sofort erkennen: Die Stadt hat ein neues buntes Logo. Lesezeit: 4 Minuten

Es kommt mit abstrakten Formen daher, die in einem lebensfrohen Bild die zwei Flüsse, das Stadtzentrum, Landschaften und Obstwiesen symbolisieren sollen, sowie mit einem Schriftzug in ungewöhnlicher Typografie. Generell stieß das Logo bei der Mehrheit des Stadtrats auf Zustimmung. Anders sah das beim neuen Leitbild aus, das ebenfalls in der ...