Brenk Haushalt für 2024 vorgestellt: Ortsgemeinde Brenk muss auf Sparkurs bleiben Von Hans-Josef Schneider i So nötig der Ausbau der Kapellenstraße auch sein mag, in diesem Jahr wird wohl kaum damit begonnen. Foto: Hans-Josef Schneider Die Ortsgemeinde Brenk wird weiterhin finanziell mit angezogener Handbremse unterwegs sein müssen. Sie wurde zum wiederholten Mal aufgefordert, eigenverantwortlich die Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Erste Fortschritte wurden bereits 2022 erzielt. Auch 2023 lief besser als vorgesehen.

„Dennoch sieht es bei uns keineswegs rosig aus. Aber wir kommen nicht umhin, weiter zu investieren, wenn auch nur schrittweise und in bescheidenem Rahmen“, betonte Ortsbürgermeister Christoph Stenz in der Ratssitzung. Bürgermeister tritt nicht mehr an Übrigens war dies Stenz' letzte Ratssitzung mit der Verabschiedung eines Gemeindehaushalts. Nach 15 Jahren tritt er ...