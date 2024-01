Erneut millionenschwer fällt der jüngst beschlossene Haushaltsplan in der Verbandsgemeinde Altenahr für das diesjährige Haushaltsjahr 2024 aus. Neben dem Bestreben der Verbandsgemeinde in Sachen Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe 2021 in diesem Jahr von der Planungs- in die Bauphase überzugehen, liegt der Schwerpunkt der für das aktuelle Jahr geplanten Investitionen auf den Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde.