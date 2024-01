Plus Heppingen Hauptausschuss hat Ingenierleistungen vergeben: Was die neue Brücke über den Heppinger Bach leisten muss Der Heppinger Bach ist in seiner Bedeutung für den Abfluss von großen Regenmengen aus der Gemeinde Grafschaft in die Ahr nicht zu unterschätzen, obwohl er lediglich als Gewässer dritter Ordnung geführt wird. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler deutlich. Von Jochen Tarrach

Deutlich wurde auch, dass es der Brücke über den Bach an der Bahn in Heppingen an Sicherheit und Tragfähigkeit mangelt. Sie muss größer werden, um die auftretenden Wassermassen des ansonsten kleinen Baches durchlassen zu können. Darüber hatte jetzt der Ausschuss zu befinden. Früher trieb der Bach drei Mühlen an Er ist nicht ...