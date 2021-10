Handel: Wie sich Bad Neuenahr-Ahrweiler neu erfinden kann

Eine Schwebebahn für Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine Utopie?! „Aber man darf es aussprechen“, findet Alexander Kohnen, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz. Generell sollten Träume und Ideen, die die Kreisstadt weiterbringen, kommuniziert werden – ohne einen Gedanken über die Finanzierung, so Kohnen weiter. In einer Zukunftswerkstatt der IHK mit dem Titel „Neustart '21: So findet Zukunft Stadt!“ rief er die zahlreich anwesenden Geschäftsleute im Sitzungssaal eins der Stadtverwaltung auf, sich aktiv an der Gestaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu beteiligen und die Chancen des Wiederaufbaus zu erkennen. Um aufzuzeigen, welche neuen Möglichkeiten der Vermarktung der Innenstadt es gibt, die junge Menschen und Familien ansprechen sollen, hatte die IHK einen Fachmann eingeladen.