Gute Aussichten: Turm am Steinthalskopf über dem Ahrtal wird neu gebaut

Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im November 2020 beschlossen hat, den Holzturm am Aussichtspunkt Steinthalskopf zu sanieren. Fast dreieinhalb Jahre später stellte nun der Stadtrat die Weichen, um den Plan in die Tat umzusetzen.

Die Holzkonstruktion des Turms am Steinthalskopf soll komplett abgerissen und durch eine neue, moderne Holz-Stahlkonstruktion ersetzt werden. Der Turm war schon 2020 stark baufällig und ist in den vergangenen Jahren noch weiter zerfallen. So sind bei turnusmäßigen Kontrollen damals erhebliche Schäden an der hölzernen Konstruktion festgestellt worden. Besonders sogenannte Blättlinge, ...