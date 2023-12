Der Wiederaufbau im Ahrtal schreitet zweifellos und sichtbar voran. Das haben jetzt auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling in Bad Neuenahr-Ahrweiler betont. Beide waren in die Kreisstadt gekommen, um in der Erich-Kästner-Schule den 1000. Förderbescheid des Landes für den Wiederaufbau des Ahrtals zu überreichen.