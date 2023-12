Dernau

Glasfaserkabel gewaltsam durchgeschnitten: Mehrere Tage kein Internet in Dernau

Zu einer Sachbeschädigung der Telekommunikationsanlage im Ahrweg in Dernau ist es laut Pressemeldung der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler vermutlich am Samstag, 23. Dezember, gekommen. Eine unbekannte Person zerschnitt hier gegen 18.47 Uhr zwei Glasfaserkabel am Verteilermast.