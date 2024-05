Bad Breisig

Gewächshaus soll therapeutisch genutzt werden: „Haus Kleine Perle“ übernimmt das Glashaus

i Vertreter des Kulturvereins Breisig.live übergaben “das kleinste Museum von Rheinland-Pfalz“ an die Vertreter der Senioreneinrichtung (von links): Manuela Datan, Leitung Soziale Betreuung, Torsten Weltscheck, stellvertretender Vorsitzender Breisig.live, Breisig.live-Geschäftsführer Rolf Henzgen, Haustechniker Markus Bosa, Einrichtungsleiter Jürgen Löhr und Angelika Weigel, Vorstand Breisig.live. Foto: Breisig.live/Jana Drechsler

Das während des Kunstprojekts „RheinFunken“ von März bis November 2023 im Bad Breisiger Kurpark aufgestellte Glashaus, liebevoll auch „das kleinste Museum von Rheinland-Pfalz“ genannt, hat einen neuen Standort: Auf dem Hofgelände des Lebens- und Gesundheitszentrums „Haus kleine Perle“ in Bad Breisig wird es zukünftig als Gewächshaus genutzt und soll hier den Bewohnern ermöglichen, sich aktiv an gärtnerischen Tätigkeiten zu beteiligen und so ihre Lebensqualität zu steigern.