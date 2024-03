Geselligkeit, Genuss und Gastfreundschaft: Das sind die Top-Veranstaltungen 2024 an der Ahr

Klangwelle: Leuchtturm-Event ist die Jubiläums-Klangwelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler am zweiten und dritten Oktoberwochenende. Mit einer einzigartigen Show aus Wasser, Feuer, Laser, Licht und Musik wird die Klangwelle ihren zehnten Geburtstag im Kurpark Bad Neuenahr feiern. Nach dem Besucherrekord von 19.000 Gästen im Jahr 2023 soll die diesjährige Jubiläumsshow an acht Abenden wieder Tausende Gäste mit einem erstklassigen Programm begeistern.

Wein- und Wanderveranstaltungen: Die Outdoor-Event-Saison beginnt Ende April, wenn der Weinfrühling Mittelahr bis Ende Mai immer samstags und sonntags auf den Rotweinwanderweg lockt. Oberhalb der Weinorte Marienthal, Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr laden Wein- und Imbissstände zu Zwischenstopps mit wunderbaren Aussichten ins Tal ein. Genauso wie der Weinfrühling Mittelahr als neues Konzept nach der Flut, hat sich auch der AhrWeinWalk am Christi-Himmelfahrts-Wochenende als erfolgreiche neue Veranstaltung fest im Kalender etabliert. Entlang einer Rundtour auf den Ahrweiler Höhenwegen laden Ahrweiler Winzer und Weingüter zu Genuss im Weinberg ein. Abends soll es die AfterWalk-Lounge an der Winzerkapelle in chilliger Atmosphäre mit coolen Sounds und noch cooleren Weinen geben.

Genuss steht im Weinberg beim AhrWeinWalk am Christi-Himmelfahrt-Wochenende im Mittelpunkt. Foto: Dominik Ketz

Das lange Pfingstwochenende steht wieder im Zeichen des Weinmarkts der Ahr. Auf dem Ahrweiler Marktplatz bieten Weingüter und Genossenschaften aus dem Ahrtal die ganze Vielfalt der Ahrweine: Von samtigen Spätburgundern über fruchtige Blanc de Noir oder spritzige Rieslinge bis hin zur besonderen Spezialität im Ahrtal, dem seltenen Frühburgunder. Höhepunkt ist die Wahl der Ahrweinkönigin, welche das Ahrtal und seine Weine überregional repräsentiert.

Für Konzertliebhaber bietet das Weingut Kloster Marienthal mit dem Festival Musik und Wein am langen Fronleichnam-Wochenende das passende Event.

Im Juni und Juli stehen das Weinblütenfest in Mayschoß, der Altenahrer Weinsommer und das Burgunderfest oberhalb der Weinberge von Bad Neuenahr auf dem Programm. Blankenheim sorgt mit seiner Veranstaltungsreihe Sommer am See im Juli und August für lauschige Sommerabende bei Musik und Geselligkeit am Ufer des Freilinger Sees. Auch ein Open-Air-Sommerkino wird im August angeboten. „Typisch Kölsch“ heißt es im August im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei der großen Open-Air-Sommerparty erwartet die Besucher ein Programm voller kölscher Karnevalsgrößen.

Die ganze Vielfalt der Ahrweine gibt es beim Weinmarkt der Ahr an Pfingsten zu erleben. Foto: Dominik Ketz

Den Reigen der traditionellen Weinfeste in den Weinorten eröffnen im August das Historische Weinfest in Heimersheim und das Ländliche Weinfest in Walporzheim. Am ersten und zweiten Septemberwochenende steht Ahrweiler im Zeichen seiner Weinwochen. Altenahr lädt ebenfalls Anfang September zum Weinfest ein. Der Weinort Bachem bietet unter dem Motto „FestiWein“ sein Weinfest in einer Mischung aus Weinfest und Musikfestival. Die Weinorte Rech und Dernau bieten ebenfalls noch im September ihre Winzerfeste an. Mit dem Weinfest in Mayschoß Ende September bis Ende Oktober schließt sich der Kreis.

Für Gäste, die gern in der Natur aktiv werden, gibt eine Fülle von Wander-, Rad- und Sportevents. Unter dem Motto „Vier Tage – vier Gipfel“ erkunden die Gäste beim Ahrtaler Gipfelfest am Fronleichnams-Wochenende attraktive Wanderrouten. Auf dem jeweiligen Tagesgipfel gibt es Unterhaltung, Gastronomie und Aktionen für die ganze Familie. Wer es lieber richtig sportlich mag, für den bietet sich der Ahrathon Mitte Juni an, ein Landschaftslauf mit Erlebnischarakter, bei dem die Teilnehmer in verschiedenen Kategorien gern auch kostümiert laufen.

Die Klangwelle feiert mit einer großen Jubiläumsshow im Oktober ihren zehnten Geburtstag. Foto: Dominik Ketz

Beim Rad-Aktionstag Tour de Ahrtal im Juni können Radler das obere Ahrtal zwischen Blankenheim und Ahrbrück einen Tag lang autofrei genießen. Konzertliebhaber kommen Anfang Juni voll auf ihre Kosten. Rennsportfans dürften am Nürburgring fündig werden: Beim ADAC-24-Stunden-Rennen am Pfingstwochenende oder der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) Mitte August.

Shopping und Märkte: Im Bereich Shopping, Bummeln und Märkte bietet das Ahrtal rund ums Jahr ebenfalls allerhand Termine: Ob die Shoppingevents im Frühling in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Adenau, die „LebensArt“-Messe im Juni, der mittelalterliche Barbarossamarkt in Sinzig im September oder die Martinsmärkte in Dernau oder Adenau im November. Stimmungsvoller Jahresabschluss sind die Weihnachtsmärkte, die sich im Ahrtal äußerst vielfältig präsentieren wollen. Während der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler und der Lucia-Markt in Rech für gemütliche traditionelle Atmosphäre bekannt sind, präsentieren sich andere Märkte mit exklusiven Kulissen und Konzepten. So glänzt der „WeinNachtsMarkt“ inmitten des alten Gemäuers des Klosters Marienthal.

Die Uferlichter im Kurpark Bad Neuenahr bezaubern durch florale Leuchtelemente, die das Markttreiben mit Kunsthandwerk, Kulturveranstaltungen, Kinder-Wochenende und regionaler Gastronomie in behaglichen Zelten umrahmen. red

Weitere Infos gibt es unter ahrtal.de/top.events