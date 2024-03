Plus Kreis Ahrweiler Geselligkeit, Genuss und Gastfreundschaft: Das sind die Topp-Veranstaltungen 2024 an der Ahr i Wanderfans entdecken beim Ahrtaler Gipfelfest vier verschiedene Gipfeltouren und werden, wie hier auf dem Krausberg, mit herrlichen Ausblicken belohnt. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Nachdem im Ahrtal bereits im Jahr 2023 wieder zahlreiche Veranstaltungen rund um Wein, Wandern und Unterhaltung zu einem Besuch eingeladen haben, knüpft der Eventkalender 2024 des Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler hier nahtlos an und verspricht einen Höhepunkt nach dem anderen. Lesezeit: 3 Minuten

Klangwelle: Leuchtturm-Event ist die Jubiläums-Klangwelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler am zweiten und dritten Oktoberwochenende. Mit einer einzigartigen Show aus Wasser, Feuer, Laser, Licht und Musik wird die Klangwelle ihren zehnten Geburtstag im Kurpark Bad Neuenahr feiern. Nach dem Besucherrekord von 19.000 Gästen im Jahr 2023 soll die diesjährige Jubiläumsshow an acht ...