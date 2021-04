Gastgewerbe in Not: Wann ist wieder geöffnet?

Das Areal auf dem Platz an der Linde in Bad Neuenahr war großräumig abgesperrt. Zutritt nur mit Maske, vorheriger Desinfektion der Hände und dem Hinterlassen der Kontaktdaten möglich. Alle Helfer negativ getestet. Die Kundgebung des Dehoga-Kreisverbandes war vorbildlich organisiert. „Damit wollen wir auch zeigen, dass Hotellerie und Gastronomie nicht die Treiber der Pandemie sind“, so der Vorsitzende Günther Uhl. „Es muss sofort etwas passieren“, so Uhl, der dem Unmut und Frust eine Stimme geben will. Viele Betriebe sind am Ende. Sie brauchen die verlässliche Öffnung. Ob nach einem kurzen, aber harten Lockdown oder sofort – darüber gab es bei der Kundgebung geteilte Meinungen.