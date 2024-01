Plus Remagen Fußball als Weg zur Bildung: Remagener Studenten unterstützen Hilfsprojekt in Uganda Auf dem Remagener Nikolausmarkt im Dezember fiel eine ungewöhnliche Aktion ins Auge: Drei junge Leute – eine von ihnen eine Remagener Studentin – sammelten Spenden. Doch nicht für ein regionales Projekt oder eine Hilfsorganisation in Deutschland. Sie engagieren sich für benachteiligte Kinder in Uganda. Die Rhein-Zeitung ist der Geschichte nachgegangen und hat herausgefunden, wie es zu diesem Engagement kam. Von Judith Schumacher

Nach dem Abitur sofort zu studieren, kam für Sinah Rother, Per Jakob und Ole Gladitz nicht in Betracht. Die drei bewarben sich im Rahmen des Freiwilligendienstes Weltwärts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für einen Einsatz in Afrika im Bereich Sport und landeten schließlich an der Msingi Soccer Academy ...