Zur Steigerung der Einnahmen durch den Tourismus will die Gemeinde Rech an zwei Standorten in Ahrnähe zwei Wohnmobilplätze für insgesamt 60 Fahrzeuge anbieten. Mit mehrheitlichen Beschlüssen des Rates bei einer Gegenstimme wurden die Planungs- und Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht.